ТАСС: Раскрыты детали ограбления в центре столицы

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Вооружённое ограбление в центре Москвы, в результате которого было похищено почти 300 млн рублей, спланировали и совершили по наводке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как сообщил собеседник агентства, нападавшие стреляли из травматического пистолета. По его словам, в похищенной у курьеров сумке было около 300 млн рублей.
Согласно данным Telegram-канала «112», нападение произошло на частных «обнальщиков», которые смогли отстоять 7 миллионов рублей, которые остались на дне сумки.
Ранее в ГУ МВД Москвы сообщили, что около 19:30 мск на Пресненском валу неизвестные, угрожая пистолетом двум гражданам, несколько раз выстрелили в одного из них, после чего скрылись. Для поимки нарушителей правоохранительные органы ввели план «Перехват». В результате стрельбы есть один пострадавший.
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Артем Путинцев