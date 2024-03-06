ТАСС: Три человека погибли при пожаре в частном доме в Зеленограде

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В Зеленограде при пожаре в жилом частном доме погибли три человека. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах Москвы.
Собеседник агентства сообщил, что в настоящее время площадь пожара составляет 90 квадратных метров, при этом до сих пор существует угроза обрушения. По его словам, хозяин дома находится в состоянии алкогольного опьянения. Он не смог пояснить спасателям, находится ли внутри ещё хоть кто-то.
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