Житель Бурятии во время застолья устроил пожар и убил двоих детей

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В результате пожара в жилом доме в селе Поселье в Бурятии погибли двое детей, об этом сообщает РЕН ТВ.
По информации телеканала, возгорание устроил отец несовершеннолетних.
Мужчина распивал спиртные напитки, в какой-то момент он облил помещение бензином и устроил поджог. Причины, по которым отец семейства так поступил не известны. В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
В результате пожара погибли двое детей, одному из которых было шесть лет. Супруга виновника доставлена в медицинское учреждение с сильными ожогами. Возбуждено уголовное дело.
Прежде иркутчанин отметил День рождения, устроив поджог автомобиля в обнажённом виде. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Мужчина распивал спиртные напитки, в какой-то момент он облил помещение бензином и устроил поджог. Причины, по которым отец семейства так поступил не известны. В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
Прежде иркутчанин отметил День рождения, устроив поджог автомобиля в обнажённом виде. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова