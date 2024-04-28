Тело 4-летнего мальчика, пропавшего в Бурятии, нашли в стиральной машинке

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Тело четырехлетнего мальчика, который накануне пропал в Бурятии, нашли в стиральной машинке. Об этом информирует Telegram-канал «112».
Ребенок пропал вечером в субботу, 27 апреля. Поисками мальчика занимались полицейские и волонтеры. Сегодня, 28 апреля, тело малыша обнаружили.
По предварительным данным, мальчика могли убить и спрятать в стиральной машине в гараже-пристройке его же дома. Сотрудники Следственного комитета ожидают результатов экспертизы для выяснения точной причины смерти.
Уточняется, что под подозрением семья ребёнка.
Ранее сообщалось, что двухлетнюю девочку сбросил из окна здания вокзала ее отец. Малышка получила множественные травмы, ее госпитализировали.
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По предварительным данным, мальчика могли убить и спрятать в стиральной машине в гараже-пристройке его же дома. Сотрудники Следственного комитета ожидают результатов экспертизы для выяснения точной причины смерти.
Уточняется, что под подозрением семья ребёнка.
Ранее сообщалось, что двухлетнюю девочку сбросил из окна здания вокзала ее отец. Малышка получила множественные травмы, ее госпитализировали.
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Екатерина Коршунова