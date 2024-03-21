Тесть Прилучного Брутян задержан за организацию подпольного казино

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В Москве правоохранители задержали троих мужчин за организацию нелегального казино. Одним из мини-воротил подпольного игорного бизнеса оказался отец жены актёра Павла Прилучного Зепюр Аршак Брутян.
Их действия подпадают под статью УК РФ о незаконной организации азартных игр, совершённой группой лиц по предварительному сговору, с извлечением дохода в особо крупном размере. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией этой статьи, может составлять до шести лет лишения свободы. Уголовное дело пока не возбуждено, проводится проверка.
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