The Sun: Бразильские браконьеры убили самую большую в мире змею

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Самая большая в мире змея по имени Ана Джулия была найдена мёртвой в бразильских тропических лесах Амазонки всего через несколько недель после её самого первого обнаружения учёными. Об этом пишет британское издание The Sun. Длина Аны Джулии превышала 8 метров, а ее вес достигал около 200 кг.
Пять недель назад группа ученых обнаружила ранее не задокументированный вид гигантской анаконды в Амазонке во время съемок в сериале National Geographic Disney+ «От полюса к полюсу с Уиллом Смитом». Новый вид, описанный позднее в журнале Diversity, произошел от ранее известной южной зеленой анаконды около 10 миллионов лет назад, генетически отличаясь от нее на 5,5 процента.
Сейчас же тело легендарной рептилии нашли 24 марта в реке Формозу в сельской местности Бонито на юге бразильского штата Мату-Гросу-ду-Сул.
Идентичность змеи подтвердили несколько экспертов, в том числе режиссер Кристиан Димитрис, который узнал уникальные отметины на морде анаконды, аналогичные отпечаткам пальцев. Профессор Жулиана Терра из Университета Сан-Паулу также заявила, что это определенно та самая знаменитая Ана Джулия, являвшаяся символом региона.
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Сейчас же тело легендарной рептилии нашли 24 марта в реке Формозу в сельской местности Бонито на юге бразильского штата Мату-Гросу-ду-Сул.
«С огромной болью в сердце я хочу сообщить вам, что могучая большая зеленая анаконда, с которой я плавал, была найдена мертвой в реке в эти выходные <...> Насколько нам известно, она была очень здоровой и все еще в расцвете сил, и в ближайшие годы она могла бы позаботиться о многих потомках. Поскольку вокруг плавает не так много [представителей] этого вида колоссальных змей, удар по биоразнообразию (и этому конкретному виду в частности) также огромен», — печально отметил профессор Фрик Вонк, британский биолог и телеведущий, после встречи с которым анаконда и получила свою популярность.Смерть Аны Джулии считается действительно колоссальной утратой для биологического разнообразия Амазонии. Военная экологическая полиция Бразилии ведет расследование обстоятельств убийства анаконды, и ученые и защитники природы надеются на установление виновных и суровое наказание.
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Артем Путинцев