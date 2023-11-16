Топ-менеджеров «Балтики» задержали по делу о мошенничестве

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Топ-менеджеров пивоваренной компании «Балтика» задержали по делу о мошенничестве, об этом сообщает «Фонтанка».
По информации СМИ, руководство компании подозревают в защите интересов Carlsberg Group и попытке передать им права на российские активы.
В настоящий момент правоохранители задержали двух топ-менеджеров «Балтики», на них возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
Отмечается, что по месту жительства задержанных и в офисе компании прошло уже полтора десятка офисов.
Напомним, Carlsberg Group заявила о расторжении лицензионных соглашений с «Балтикой». Ранее пивоваренная компания «Балтика» торговала в России такими брендами как Tuborg и Kronenbourg.
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В настоящий момент правоохранители задержали двух топ-менеджеров «Балтики», на них возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
Напомним, Carlsberg Group заявила о расторжении лицензионных соглашений с «Балтикой». Ранее пивоваренная компания «Балтика» торговала в России такими брендами как Tuborg и Kronenbourg.
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Евгения Парфентьева