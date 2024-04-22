Тренер назвала причину самоубийства 21-летней волейболистки Михайлиной

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Волейболистка Арина Михайлина совершила суицид из-за расставания с молодым человеком. Об этом сообщила главный тренер команды по пляжному волейболу Наталья Урядова изданию «Газета.Ru».
Она пояснила, что 21-летняя спортсменка рассталась со своим возлюбленным в день трагедии. После того, как парень поговорил с Михайлиной, он вызвал скорую помощь, чтобы предотвратить трагедию. От самоубийства девушку также пытались отговорить врачи, которые лично с ней беседовали.
Однако после разговора девушка все же совершила задуманное. Тренер уверена, что волейболистке нужна была помощь компетентного психолога.
По словам Урядовой, девушка была отзывчивым и добрым человеком, который не привык опускать руки.
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Однако после разговора девушка все же совершила задуманное. Тренер уверена, что волейболистке нужна была помощь компетентного психолога.
По словам Урядовой, девушка была отзывчивым и добрым человеком, который не привык опускать руки.
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Анастасия Хохлова