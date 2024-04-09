В СИЗО Белгорода совершил самоубийство волонтёр, помогавший украинским беженцам

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Волонтёр Александр Демиденко, который помогал украинским беженцам, совершил самоубийство в белгородском СИЗО № 3. Об этом сообщает портал «Бел.ру», ссылаясь на региональное управление ФСИН.
Демиденко помогал украинским беженцам добраться из Белгорода до КПП «Колотиловка» на границе с Сумской областью Украины. Иногда он разрешал им переночевать у себя дома. В октябре прошлого года мужчину задержали за хранение взрывчатых веществ.
По данным портала, Демиденко скончался 5 апреля. В УФСИН сообщили, что врачи пытались его реанимировать, однако спасти мужчину не удалось. При этом уточняется, что признаков насильственной смерти на теле Демиденко обнаружено не было. По данному факту проводится соответствующая проверка.
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