Тренера по фигурному катанию обвинили в развратных действиях в России

30 апреля 2026, 18:41

Тренер Лоскутов обвиняется в развратных действиях

В Ленинградской области возбудили уголовное дело против 23-летнего тренера по фигурному катанию Валентина Лоскутова. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на исполнительного директора региональной федерации фигурного катания Анну Старкову.





Лоскутова обвиняют в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетнего ученика. На момент публикации тренер работал в спортивной школе во Всеволожске, а также тренировал детей в петербургском клубе «Северное Сияние».





«Ребенок показывал мне сообщения, рассказывал, так что я в этом не сомневаюсь», — сказала собеседница.



