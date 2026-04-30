Тренера по фигурному катанию обвинили в развратных действиях в России

Тренер Лоскутов обвиняется в развратных действиях
В Ленинградской области возбудили уголовное дело против 23-летнего тренера по фигурному катанию Валентина Лоскутова. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на исполнительного директора региональной федерации фигурного катания Анну Старкову.
Лоскутова обвиняют в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетнего ученика. На момент публикации тренер работал в спортивной школе во Всеволожске, а также тренировал детей в петербургском клубе «Северное Сияние».
«Ребенок показывал мне сообщения, рассказывал, так что я в этом не сомневаюсь», — сказала собеседница.
Санкция инкриминируемой статьи предусматривает для Лоскутова до трех лет лишения свободы. Старкова призвала родителей других возможных пострадавших детей откликнуться и предоставить следствию информацию.