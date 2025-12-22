Пожилой врач-извращенец трогал пациенток за грудь и поплатился

22 декабря 2025, 22:02

Во Франции осудили врача, который 30 лет трогал пациенток за грудь

Фото: iStock/Ocskaymark

Во Франции 67-летний врач общей практики отправится в колонию строгого режима за домогательства к пациенткам. Об этом пишет местная газета Le Figaro.