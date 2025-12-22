Пожилой врач-извращенец трогал пациенток за грудь и поплатился
Во Франции 67-летний врач общей практики отправится в колонию строгого режима за домогательства к пациенткам. Об этом пишет местная газета Le Figaro.
Тридцать лет он, не спрашивая согласия, проводил скрининга рака молочной железы. Врач трогал пациенток за грудь, в том числе подростков, которые обращались к нему по другим поводам.
Расследование началось после того, как парень одной из потерпевших напал на медика. Вскоре молодой человек так же предстал перед судом.
В свою очередь, мужчина, осужденный за сексуальное насилие, утверждал, что одержим важностью диагностики. В итоге его признали виновным, лишили права заниматься врачебной деятельностью и обязали выплатить компенсацию.
