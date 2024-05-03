Трое молодых людей сожгли Библию на Ставрополье

Фото: iStock/udra
Трое парней из Новоалександровска сожгли Библию и записали весь процесс на видео. Вандалов задержали, теперь им грозит до семи лет тюрьмы. Об этом пишет Mash.
Согласно сообщению, трое совершеннолетних молодых людей совершили акт религиозного вандализма в Новоалександровске Ставропольского края. Они бросили в мангал «Новый завет», который сгорел. При этом всё происходящее ребята записали на видео.
По данному факту возбуждено уголовное дело по двум статьям: оскорбление чувств верующих и хулиганство. Все трое задержаны. Им грозит до трёх лет лишения свободы.
Читайте также:
Коран разрешили сжечь в Швеции накануне «Евровидения»
Мигранты из Ирака сожгли еще один Коран в Стокгольме
Полиция Швеции позволила сжечь Коран в Стокгольме
Элина Позднякова