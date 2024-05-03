Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Трое молодых людей сожгли Библию на Ставрополье

Трое молодых людей сожгли Библию на Ставрополье

03 мая 2024, 17:29
Фото: iStock/udra

Фото: iStock/udra

Трое парней из Новоалександровска сожгли Библию и записали весь процесс на видео. Вандалов задержали, теперь им грозит до семи лет тюрьмы. Об этом пишет Mash.


Согласно сообщению, трое совершеннолетних молодых людей совершили акт религиозного вандализма в Новоалександровске Ставропольского края. Они бросили в мангал «Новый завет», который сгорел. При этом всё происходящее ребята записали на видео.

По данному факту возбуждено уголовное дело по двум статьям: оскорбление чувств верующих и хулиганство. Все трое задержаны. Им грозит до трёх лет лишения свободы.

Читайте также:

Коран разрешили сжечь в Швеции накануне «Евровидения»

Мигранты из Ирака сожгли еще один Коран в Стокгольме

Полиция Швеции позволила сжечь Коран в Стокгольме
#дело
#уголовное дело
#видео
#хулиганство
#мигранты
#коран
Силовики пришли на пивоваренный завод «Афанасий» в Тверской области
03 мая 2024, 18:22

Фото: iStock/???? ??????

В Тверской области силовики пришли на завод «Афанасий». Об этом пишет РБК.
Отмечается, что в рамках оперативных действий сотрудники правоохранительных органов работают в помещении предприятия и на территории завода. В холдинге «Афанасий» заявили, что данная проверка является хорошим знаком для имиджа компании, который демонстрирует качественную работу предприятия.

В организации сообщили, что каждый год компания платит «в казну» 2 миллиарда рублей. На странице холдинга в социальной сети «ВКонтакте» уточняется, что «Афанасий» изначально был создан как пивоваренный завод, однако в настоящее время это крупный мультипродуктовый холдинг, который выпускает ​продукцию различных видов.

Читайте также:

Стали известны подробности о мужчине, ударившем ребенка в Люберцах

В российском регионе полиция поймала мигранта-работорговца

В Подмосковье школьница обвинила своего дядю в изнасилованиях, которые он совершал годами
#подмосковье
#полиция
#проверка
#завод
#вконтакте
#компании
#предприятия
#сотрудники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лесовоз раздавил шестилетнего ребенка на велосипеде
В Башкирии под колесами прицепа погиб шестилетний мальчик
03 мая 2024, 17:53

Фото: istockphoto / z1b

Шестилетний мальчик угодил под колеса лесовоза в Башкирии. От полученных травм ребенок скончался на месте ДТП, об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.
По его словам, несовершеннолетний катался на велосипедах вместе со своими сверстниками. В какой-то момент, шестилетний мальчик залетел под заднее колесо прицепа КАМАЗа, груженого лесом.

Обстоятельства произошедшего выясняются. На место прибыли экстренные службы.

Прежде сообщалось, что в Южной Корее робот раздавил мужчину, приняв его за картонную коробку. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В Крыму одноногая женщина побежала за автомобилем после попытки сымитировать ДТП

Под Москвой пьяный водитель выехал на встречку, устроил смертельное ДТП, а сам выжил

На Шерон Стоун подали в суд из-за прошлогоднего ДТП
#дтп
#водитель
#мальчик
Следите за нашими новостями
в удобном формате
СК проводит проверку истории с выселением мигрантом семьи пропавшего бойца СВО
03 мая 2024, 17:52

Фото: iStock/blinow61

Следственный комитет проводит проверку истории с выселением мигрантом семьи пропавшего без вести бойца спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.
«По поручению председателя Следственного комитета проводится проверка», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 14-летняя Маша Кравцова обратилась к президенту России Владимиру Путину и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. По её словам, в декабре 2023 года мигрант по имени Джамал каким-то образом сделал доверенность от имени ее отца, который числится пропавшим без вести в зоне СВО, и оформил на себя вторую половину дома в селе Самарское Азовского района Ростовской области, где проживала семья.

После Джамал продал часть участка своим родственникам и запретил семье военного входить в дом, угрожая уголовным преследованием. В итоге женщина с дочкой вынуждены были покинуть дом и даже не смогли собрать свои вещи. Девочка также рассказала, что мигрант пользуется банковской картой её пропавшего отца. При этом жена военного также обвинила мигранта в угрозах и незаконном выселении.

Читайте также:

Глава СК поручил возбудить дело после избиения ветерана СВО в Ростове-на-Дону

Бастрыкин взял на контроль инцидент с избиением мигрантами Героя России

Пока русские на фронте, мигранты атакуют наши тылы — Бастрыкин
#проверка
#дело
#мигрант
#семья
#дом
#женщина
#контроль
#инцидент
#мигранты
#девочка
#сво
#ск
#бастрыкин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Возлагавшего цветы к снесённому памятнику «Алёша» в Латвии могут посадить
03 мая 2024, 17:28

Фото: iStock/Zolnierek

В Латвии возбудили дело за возложение цветов к снесенному советскому памятнику, пишет РИА Новости.
Изначально дело было квалифицировано административным правонарушением, но после «допроса и выяснения мотивов» оно стало уголовным. Речь идёт о мужчине, который три раза в месяц приносил цветы на место снесенного памятника советским воинам в городе Резекне.

Как говорится на сайте полиции, с 15 марта по 14 апреля ведомство зафиксировало три случая, когда мужчина возлагал красные и белые гвоздики на место снесенного памятника, так называемого «Алеши».

Мужчину обвиняют в «оправдании военных преступлений». По статье ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, или пробационного надзора, или общественных работ, или штрафа.

Читайте также:

Мигранты-ловеласы через секс выманивают секретные данные у шведской полиции

FT: в G7 больше не обсуждают вопрос полной конфискации российских активов

Проект об упрощенной передаче конфискованного оружия в зону СВО внесут в ГД
#латвия
#памятник
#тюрьма
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Девушка-курьер порезала лицо пенсионерке в петербургском автобусе
«Фонтанка»: курьер порезала лицо пенсионерке в автобусе в Петербурге
03 мая 2024, 17:24

Фото: iStock/Michael Nesterov

В Петербурге курьер, доставлявшая еду, порезала лицо 67-летней пенсионерке в автобусе. Об этом пишет «Фонтанка».
Инцидент произошёл 3 мая. Пенсионерка шла к двери во время прибытия автобуса на остановку. В этот момент она наткнулась на миниатюрную сотрудницу курьерской службы с большим доставочным рюкзаком. Девушке не понравилось, что её задели, поэтому в ответ ткнула пожилую женщину кулаком.

После этого пенсионерка оскорбила девушку, которая, в свою очередь, ударила женщину по голове. Вслед за этим, бабушка вновь оскорбила курьера и ударила её пустой сумкой по голове.

После того как пенсионерка вышла на остановке, она поняла, что у неё на лице порезы и течёт кровь. Женщина написала заявление в полицию. Также она обратилась в больницу, где врачи диагностировали у неё резаную рану левой половины лица и шеи. При этом неизвестно, когда девушка-курьер нанесла ей эти повреждения.

Читайте также:

Пассажир метро бросался своим котом в людей и угрожал им расправой

Пьяный отец пытался выдавить школьнику глаз ложкой для обуви в Москве

Житель Красногорска поругался с собутыльником и ударил его топором
#санкт-петербург
#конфликт
#нож
#курьер
#пенсионерка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Музыканта Николая Носкова увезли на скорой помощи с подозрением на пневмонию
03 мая 2024, 16:52

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Музыканта Николая Носкова экстренно госпитализировали в столице с подозрением на пневмонию.
Об этом сообщает Mash. По данным Telegram-канала, 68-летнему заслуженному артисту РФ стало плохо сегодня. Он пожаловался на сильный кашель, жар, а также боли в груди.

Скорая медицинская помощь сразу забрала его в больницу. Сейчас Носков находится в состоянии средней степени тяжести. Как рассказал сам музыкант, недомогание появилось после посещения санатория.

Экс-вокалист группы «Парк Горького» отменил мини-тур по стране из-за болезни в ноябре 2023 года. В 2017 году у него случился инсульт, поэтому последние годы он вынужден ходить с костылём.

Читайте также:

Внука Геннадия Зюганова Леонида госпитализировали с проблемами позвоночника

Дениса Майданова экстренно госпитализировали в Москве

Ярмольника экстренно госпитализировали с гипертоническим кризом в Москве
#музыкант
#москва
#госпитализация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Берлине загорелся завод, производящий системы ПВО IRIS-T для Киева
03 мая 2024, 16:50

Фото: iStock/RamonCast

На предприятии в Берлине, на котором осуществляется производство систем ПВО IRIS-T, произошел сильный пожар. Об этом сообщает B.Z. – Berlin.
В результате возгорания может образоваться сильно ядовитая синильная кислота.

Часть столицы Германии накрыло едким дымом. Местных жителей просят не выходить из домов. На место происшествия прибыли экстренные службы.

Прежде сообщалось, что крупный пожар в Бурятии полностью ликвидирован, огонь уничтожил 17 домов. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Крупный пожар на востоке Москвы ликвидировали

В Одессе произошел крупный пожар с детонацией

В Японии возник пожар в здании атомной электростанции «Симанэ»
#пожар
#происшествия
#завод
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стали известны подробности о мужчине, ударившем ребенка в Люберцах
Ударившего 9-летнюю школьницу в Люберцах мужчина оказался нелегалом
03 мая 2024, 16:10

Фото: iStock/Dzurag

Ударивший ребенка в Люберцах мужчина использовал для пребывания в России подложное уведомление о прибытии иностранного гражданина. Об этом говорится в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.
Отмечается, что исходя из данной информации, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье подделка, изготовление или оборот поддельных документов. По информации следствия, 33-летний преступник находится под арестом.

На допросе мужчина не стал давать показания.

Ранее сообщалось, что после нападения на девочку и причинения ей травм было возбуждено уголовное дело.

Напомним, в Люберцах мужчина внезапно ударил проходившую мимо девятилетнюю девочку и скрылся. Причины своего поступка он объяснить не смог.

Читайте также:

В российском регионе полиция поймала мигранта-работорговца

В Подмосковье школьница обвинила своего дядю в изнасилованиях, которые он совершал годами

После беспричинного нападения на девочку в Люберцах возбудили уголовное дело
#подмосковье
#полиция
#уголовное подделка
#мужчина
#школьница
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пассажир метро бросался своим котом в людей и угрожал им расправой
03 мая 2024, 15:48

Фото: iStock/struvictory

Пассажир столичного метро с котом на поводке стал бросать его в людей и угрожал им расправой.
Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Мужчину с котом накануне поздно вечером заметили две девушки. По их словам, за несколько минут до остановки на станции ВДНХ пассажир стал оскорблять людей и бросать на них животное.

Одна из девушек сделала ему замечание. Мужчина в ответ начал угрожать ей расправой. В результате он вышел из вагона, поднялся по эскалатору, где его приняли сотрудники полиции. Перед уходом он начал кричать, что девушку найдут его братки, а кот болеет и все, кто с ним соприкасался, умрут.

Девушки написали на пассажира заявление в полицию и попросили отдать им животное. Полиция ответила, что мужчине могут дать пять суток, а пока кот будет в отделе.

Читайте также:

Российские врачи требуют освободить по делу о фейках из СИЗО педиатра Буянову

FT: в G7 больше не обсуждают вопрос полной конфискации российских активов

Проект об упрощенной передаче конфискованного оружия в зону СВО внесут в ГД
#москва
#коты
#метро
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф