Троих иностранцев задержали после массового отравления наркотиками в Астрахани

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После массового отравления жителей Астрахани метадоном были задержаны трое иностранцев, об этом сообщили в МВД РФ.
Напомним, ранее стало известно, что в астраханскую городскую больницу поступили 25 местных жителей с острым отравлением. Всех их в тяжелом состоянии поместили в отделение токсикологии, один 40-летний мужчина находится в коме. Позже выяснилось, что все пострадавшие покупали наркотики через Telegram-каналы.
Полиция продолжает устанавливать возможных причастных к незаконной торговле запрещенными веществами.
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«Трое граждан республик Кыргыстан, Узбекистан и Таджикистан задержаны полицейскими в Ставропольском крае и доставлены в Астрахань», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе МВД.
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Евгения Парфентьева