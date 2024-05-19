ЦАХАЛ сообщил о возвращении тела четвертого заложника из сектора Газа

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об обнаружении тела еще четвертого заложника, похищенного палестинским движением ХАМАС в сектор Газа. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛа.
По информации источника, тело Рона Биньямина было доставлено в Израиль в процессе той же операции, что и тела Лук и двух других заложников. Отмечается, что четвертого погибшего было передано на опознание в институт судмедэкспертизы, после установления личности представители армии сообщили информацию семье Биньямина.
Ранее сообщалось, что израильские военные обнаружили тела трех граждан, которые были захвачены ХАМАС в октябре 2023 года во время музыкального фестиваля «Нова».
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Ранее сообщалось, что израильские военные обнаружили тела трех граждан, которые были захвачены ХАМАС в октябре 2023 года во время музыкального фестиваля «Нова».
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Екатерина Коршунова