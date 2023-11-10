ЦАХАЛ ударил по территории Сирии в ответ на атаку школы беспилотником в Эйлате

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала Сирию после запуска беспилотного летательного аппарата на города Эйлат с территории арабского государства. Об этом сообщает телеграм-канал пресс-службы ЦАХАЛ.
«Армия обороны Израиля нанесла удар по организации в Сирии, которая вчера осуществила запуск беспилотника, поразившего школу в Эйлате», — сообщили в израильской армии.Ранее шиитское движение «Ансар Алла» а себя ответственность за совершенный обстрел города Эйлат на юге Израиля.
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Алина Юрчак