Турист был с семьей около пляжа в Европе и получил сердечный приступ
На побережье Коста-дель-Соль в Испании британский турист примерно 50 лет перенёс сердечный приступ во время семейной прогулки. Инцидент произошёл в воскресенье, 7 июня, у пляжа Бурриана в городе Нерха, сообщает портал Sur in English.
Мужчина внезапно потерял сознание в нескольких метрах от пляжа. Решающей оказалась быстрая реакция окружающих.
Двое прохожих, один из которых работает пожарным, использовали полуавтоматический дефибриллятор до прибытия медиков. Они смогли восстановить пульс пострадавшего.
Затем туриста госпитализировали для оказания специализированной помощи. Подробности о его личности и состоянии не раскрываются.
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