Турист был с семьей около пляжа в Европе и получил сердечный приступ

08 июня 2026, 21:30

Британец пережил сердечный приступ на прогулке с семьей в Испании

Фото: istockphoto/Altug Galip

На побережье Коста-дель-Соль в Испании британский турист примерно 50 лет перенёс сердечный приступ во время семейной прогулки. Инцидент произошёл в воскресенье, 7 июня, у пляжа Бурриана в городе Нерха, сообщает портал Sur in English.