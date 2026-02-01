Пенсионерка отобрала квартиры у двух семей и получила сердечный приступ

01 февраля 2026, 16:52

Жительница Ульяновска отобрала жилье у двух семей и получила сердечный приступ

Фото: istockphoto/TannySolt

В Ульяновске 84-летняя женщина, которую обвиняют в мошенничестве с недвижимостью, умерла после сердечного приступа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.