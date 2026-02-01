Пенсионерка отобрала квартиры у двух семей и получила сердечный приступ
В Ульяновске 84-летняя женщина, которую обвиняют в мошенничестве с недвижимостью, умерла после сердечного приступа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным СМИ, пенсионерка продала двум семьям с детьми две квартиры — за два млн и 1,45 млн рублей. Покупатели оформляли сделки через нотариуса и банк, подписали договоры, получили ключи и заселились. Однако спустя несколько месяцев продавец заперлась в одной из квартир и заявила, что якобы действовала под давлением аферистов.
После этого фигурантка обратилась в суд и добилась признания обеих сделок недействительными. При этом перед разбирательством она, как утверждается, переписала имущество на родственников и заявила, что возвращать полученные деньги не собирается. В результате квартиры вернулись ей, а покупатели остались без жилья и средств.
26 января пенсионерка скончалась. Теперь вопросы по недвижимости и возможным долгам предстоит решать ее наследникам.
