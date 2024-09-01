Турист был вынужден срочно прекратить путешествие по Зимбабве из-за секс-игрушки

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Суд Зимбабве приговорил туриста из Уганды к депортации за хранение секс-игрушки. Об этом сообщает Dispatch.
Отмечается, что 24-летний Том Ссекамва провел 24 дня в тюрьме из-за того, что правоохранители обнаружили в его вещах фаллоимитатор. Мужчину задержали во время зачистки полицией улицы от «инакомыслящих» в преддверии регионального саммита.
Во время заседания судья снял с туриста обвинения в хулиганстве и нарушении закона, подчеркнув, что обладание секс-игрушкой не представляло угрозы общественному порядку. Борющиеся за права человека юристы страны выразили обеспокоенность тем, что подобные аресты могут нанести ущерб международной репутации государства и уменьшить туристический поток.
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Екатерина Коршунова