Чемпионка Европы по сексу раскрыла победную тактику для предстоящего чемпионата мира

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Победительница первого в истории чемпионата Европы по сексу заявила, что обязательно примет участие в предстоящем чемпионате мира, а также раскрыла свою победную тактику. Об этом пишет Daily Star.
Примечательно, что главной особенностью предстоящего чемпионата станет присутствие более ста зрителей. 27-летняя Мария Задравец из Хорватии отметила, что данное обстоятельство мотивирует еще больше, она также готова защищать свой титул победительницы 2023 года перед живой аудиторией.
По ее словам, победная тактика заключается в прикладывании огромных усилий. Задравец заключила, что большее количество присутствующих на соревновании вызывает значительное волнение, что, в свою очередь, влияет на качество действий.
Чемпионат мира по сексу 2024 года, организованный Шведской секс-федерацией, состоится в Стокгольме 28 сентября.
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По ее словам, победная тактика заключается в прикладывании огромных усилий. Задравец заключила, что большее количество присутствующих на соревновании вызывает значительное волнение, что, в свою очередь, влияет на качество действий.
Чемпионат мира по сексу 2024 года, организованный Шведской секс-федерацией, состоится в Стокгольме 28 сентября.
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Екатерина Коршунова