Туристка сорвалась с 40-метровой скалы во время прогулки с ребенком

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В американском штате Аризона туристка Зайнаб Джозеф гуляла с однолетним ребенком и неожиданно сорвалась с 40-метровой скалы. Событие произошло на горной тропе в одном из природных парков США, сообщает NBC.
Отмечается, что во время экскурсии вместе с женщиной из Калифорнии и ее ребенком также присутствовал ее муж. Однако он не сумел предотвратить происшествие. Предположительно, женщина потеряла равновесие на узкой каменистой тропе.
Свидетели, спустившись к пострадавшей, немедленно вызвали экстренную службу. К моменту прибытия спасателей, туристка была еще жива, и ее доставили в одну из местных больниц. Однако врачам не удалось спасти пострадавшую. Расследованием происшествия в настоящее время занимается офис шерифа округа Явапай. Согласно предварительной информации, инцидент квалифицируется как несчастный случай.
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Артем Кузьмин