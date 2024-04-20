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Туристка сорвалась с 40-метровой скалы во время прогулки с ребенком

NBC: в США туристка гуляла с годовалым ребенком и сорвалась с 40-метровой скалы
20 апреля 2024, 11:37
Фото: iStock/Matt Anderson

Фото: iStock/Matt Anderson

В американском штате Аризона туристка Зайнаб Джозеф гуляла с однолетним ребенком и неожиданно сорвалась с 40-метровой скалы. Событие произошло на горной тропе в одном из природных парков США, сообщает NBC.



Отмечается, что во время экскурсии вместе с женщиной из Калифорнии и ее ребенком также присутствовал ее муж. Однако он не сумел предотвратить происшествие. Предположительно, женщина потеряла равновесие на узкой каменистой тропе.

Свидетели, спустившись к пострадавшей, немедленно вызвали экстренную службу. К моменту прибытия спасателей, туристка была еще жива, и ее доставили в одну из местных больниц. Однако врачам не удалось спасти пострадавшую. Расследованием происшествия в настоящее время занимается офис шерифа округа Явапай. Согласно предварительной информации, инцидент квалифицируется как несчастный случай.

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Стало известно, куда планировал бежать подозреваемый в убийстве байкера в Москве
Подозреваемый в убийстве байкера в Москве планировал бежать в ЛНР
20 апреля 2024, 12:17

Фото: iStock/Diy13

Гражданин Азербайджана Шахин Аббасов, напавший на байкера из-за парковки в столичном районе Люблино, планировал бежать в ЛНР. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Следователи рассматривают версию о том, что трое напавших на Кирилла Ковалёва после совершения преступления планировали двигаться в сторону ЛНР.

Напомним, что в минувшую среду 21-летний Аббасов припарковал свой автомобиль на тротуаре у подъезда дома в Москве. Это не понравилось 24-летнему местному жителю Кириллу Ковалёву, который сделал водителю замечание. Тот, в свою очередь, напал на москвича, избил его и ударил ножом в живот. Молодой человек скончался от полученных травм в больнице.

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#автомобиль
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Куклачев с трудом дышит после инфаркта
Shot: клоун Юрий Куклачев испытает проблемы с дыханием после инфаркта
20 апреля 2024, 11:54

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Клоун и дрессировщик Юрий Куклачев использует кислородную маску для дыхания после того, как перенес инфаркт, пишет Telegram-канал Shot.

Сын артиста, Дмитрий, поделился, что его отец старается использовать маску поменьше, но из-за трудностей с дыханием ему все еще необходима эта помощь. Однако он добавил, что настроение у Юрия Куклачева хорошее. Сейчас артист начинает восстанавливаться: он уже немного передвигается по палате и выполняет простые обязанности, такие как мытье посуды.

Канал также сообщает, что Куклачев останется в больнице еще минимум 10 дней.

17 апреля сообщалось, что Куклачева перевели из реанимации в обычную палату. Врачи оценивают его состояние как стабильное. Сам клоун хочет скорее вернуться к работе.

Напомним, что 75-летнему Куклачеву стало плохо во время его юбилейного концерта «Самый добрый клоун» 12 апреля, после чего его госпитализировали с инфарктом.

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Мама убитого в Москве из-за замечания мужчины рассказала, что он хотел жениться
20 апреля 2024, 11:11

Фото: iStock/Serhii Sobolevskyi

Мама 24-летнего Кирилла Ковалёва, которого убили в Москве из-за парковки, рассказала, что этим летом сын и его девушка хотели жениться. Об этом она сообщила в беседе с РИА Новости.

Она добавила, что через пару лет они планировали родить детей.

По словам Елены Ковалёвой, её сын профессионально занимался велоспортом и замещал детского тренера. Кирилл умел легко найти контакт с детьми.

Также у него было повышенное чувство справедливости, из-за которого, как считает его мать, он и пострадал.

Напомним, что в минувшую среду 21-летний гражданин Азербайджана припарковал свой автомобиль на тротуаре одного из дворов столичного района Люблино. Это сильно не понравилось 24-летнему местному жителю, который решил сделать водителю замечание. Тот, в свою очередь, напал на Кирилла, избил его и ударил ножом в живот. Мужчина скончался от полученных травм в больнице.

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#свадьба
#убийство
#москва
#мигрант
#автомобиль
#мать
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Киллер расстрелял 60-летнего владельца магазина в центре подмосковной Балашихи
20 апреля 2024, 10:46

Фото: iStock/SolidMaks

Неизвестный расстрелял владельца круглосуточного магазина в Балашихе, об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

По информации СМИ, убийство произошло рано утром 20 апреля.

Киллер около получаса поджидал бизнесмена, который владел круглосуточным магазином в центре Балашихи. Как только мужчина подъехал к дому и вышел из своего автомобиля — неизвестный в маске выскочил из укрытия и расстрелял бизнесмена.

Уточняется, что в жертву киллер выстрелил пять раз. Мужчина скончался до прибытия скорой помощи.

В настоящий момент на месте происшествия работают экстренные и правоохранительные службы.

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#балашиха
#убийство
#бизнесмен
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В Дагестане задержана пособница террориста, который 10 лет назад обезглавил полковника МВД
20 апреля 2024, 09:53

Фото: iStock/fotoember

В Дагестане задержана пособница террориста-диверсанта, который десять лет назад обезглавил полковника МВД. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 48-летнюю Липу М., которую обвиняют в участии в незаконном вооружённом формировании. Отмечается, что задержанная в период с 2014 по 2015 год обеспечивала продуктами главаря диверсионно-террористической группы «Кизилюртовская» Олега Шаляпина.

В это же время Шаляпин и три участника преступной группировки жестоко убили полковника МВД Айтемира Салимгереева. Преступники вломились в дом офицера в городе Кизилюрте, пытали его и после обезглавили.

Отмечается, что все четверо бандитов были уничтожены в процессе различных контртеррористических операций. Против задержанной Липы возбудили уголовное дело. Ей грозит 15 лет тюремного срока.

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#преступление
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На Украине неизвестные в военной форме расстреляли полицейских на блокпосту
20 апреля 2024, 09:51

Фото: iStock/nixki

Двое неизвестных расстреляли полицейских на блокпосту на Украине, об этом со ссылкой на украинские СМИ пишет в своём Telegram-канале российский журналист Владимир Соловьёв.
Уточняется, что неизвестные совершили расстрел полицейских в Винницкой области, между селами Флорино и Еланец в Гайсинском районе.

Дежурившие на блокпосту остановили автомобиль, в котором находились два человека в военной форме, чтобы проверить у них документы. Водитель и пассажир открыли огонь по полицейским, после чего скрылись с места преступления.

Один из пострадавших от полученных ранений скончался на месте, второго удалось доставить в больницу.

Сообщается, что автомобиль со стрелками направлялся в сторону Одесской области.

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#украина
#выстрел
#полиция
#убийство
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На объекте ТЭК в Смоленской области разгорелся пожар в результате атаки дрона ВСУ
Губернатор Анохин: ВСУ атаковали дронами объект ТЭК в Смоленской области
20 апреля 2024, 04:12

Фото: iStock/Distortion Media

В Смоленской области расчеты ПВО подавили атаку беспилотников, совершенную Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об инциденте сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.
Он добавил, что инцидент произошел в Кардымовском районе области. Беспилотник пытался атаковать топливно-энергетический комплекс (ТЭК), но был сбит. Однако обломки БПЛА упали на резервуары с топливом и нефтью и вызвали пожар.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник атаковал объекты энергетической инфраструктуры в Калужской и Брянской областях. О пострадавших в результате инцидентов не сообщалось.

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#всу
#удар
#пожар
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На военной базе в Ираке произошел взрыв
Reuters: На военной базе Калсу вблизи Багдада прогремел взрыв
20 апреля 2024, 03:57

Фото: iStock/dzika_mrowka

На военной базе Калсу под Багдадом произошел взрыв, сообщает Reuters, ссылаясь на источники.
Отмечается, что база, расположенная в провинции Бабиль, в 50 километрах к югу от иракской столицы, используется войсками шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби». По данным издания, база подверглась авиаудару.

В результате атаки погиб один человек, еще восемь получили ранения, сообщает Agence France Press со ссылкой на источник в МВД Ирака. Это заявление также процитировало информационное агентство ТАСС. Пока неизвестно, кто стоит за авиаударами.

Днем ранее Израиль нанес ракетный удар по иранскому объекту в ответ на атаку, совершенную в ночь на 14 апреля. По данным информационного агентства Fars, в Исфахане прогремели три взрыва, а силы ПВО, возможно, сработали против беспилотников.

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#ирак
#иран
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#база
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В российском регионе удар БПЛА повредил энергетическую инфраструктуру
Шапша: В Калужской области удар БПЛА повредил энергетическую инфраструктуру
20 апреля 2024, 01:09

Фото: iStock/maki_shmaki

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) взорвался рядом с электроподстанцией в Калужской области, что привело к повреждению энергетической инфраструктуры. Об инциденте сообщил губернатор российского региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
По словам главы области, атака произошла в Малоярославецком районе, пострадавших нет.

«Оперативные службы находятся на месте и устраняют повреждения», – добавил губернатор.

Ранее сообщалось, что в Брянской области после удара беспилотника загорелся объект энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Инцидент произошел в Выгоничском районе.

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