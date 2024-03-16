Гимнастка сорвалась с высоты при выполнении трюка в цирке Новосибирска

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В Новосибирске гимнастка не удержалась в шпагате и упала с высоты во время шоу «Королевского цирка Гии Эрадзе». Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
На опубликованных кадрах видно, как 25-летняя Елизавета Чумакова держится ногами за кольцо в ходе выполнения трюка. Затем она протягивает одну ногу, чтобы подтянуться в шпагате, но не успевает взяться руками за кольцо и срывается в низ. В этот момент на гимнастке не было страховки.
Её экстренно госпитализировали. Девушка находится в сознании. По результатам осмотра врачей ей диагностировали переломы пяток и тазобедренного сустава.
В настоящее время девушка чувствует себя нормально. Она даже передала привет из больницы.
В новосибирском цирке выразили слова благодарности за оказанную поддержку. Там подчеркнули, что цирковое искусство живое, поэтому никто не застрахован от травм.
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Её экстренно госпитализировали. Девушка находится в сознании. По результатам осмотра врачей ей диагностировали переломы пяток и тазобедренного сустава.
В новосибирском цирке выразили слова благодарности за оказанную поддержку. Там подчеркнули, что цирковое искусство живое, поэтому никто не застрахован от травм.
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Анастасия Чинкова