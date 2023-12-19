У популярного артиста началась лихорадка посреди столицы

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У солиста популярной группы Dabro Ивана Засидкевича началась лихорадка в отеле в центре Москвы, куда 33-летний артист приехал на гастроли из Казани. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Ранее стало известно, что неизвестный попытался сорвать концерт рэпера Гуфа, сообщив в полицию от имени Анара Зейналова из музыкальной группы «Каспийский груз» о том, что певец якобы зарезал жену и дочь.
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