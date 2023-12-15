«Гуф зарезал бывшую жену и дочку»: неизвестный попытался сорвать концерт певца

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
Неизвестный попытался сорвать концерт Гуфа, сообщив в полицию от имени Анара Зейналова из музыкальной группы «Каспийского груз» о том, что певец якобы зарезал жену и дочь. Об этом сообщает Shot.
«Гуф зарезал бывшую жену и дочку в Подмосковье», - такое сообщение пришло в полицию из Санкт-Петербурга якобы от Анара Зейналова из «Каспийского груза».
Согласно сообщению, звонивший сообщил, что друг Алексей Долматов убил свою жену и маленькую дочку, а момент убийства выложил в интернет. Он даже продиктовал адрес в Подмосковье, где якобы было совершено преступление. Полицейские немедленно выехали в Наро-Фоминск, однако полученная информация не подтвердилась.
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