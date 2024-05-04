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У следовавшего в Россию танкера в проливе Дарданеллы отказал двигатель

04 мая 2024, 13:22
Фото: istockphoto/Ahmet Sahin

Фото: istockphoto/Ahmet Sahin

Неподалёку от моста «Чанаккале-1915» через пролив Дарданеллы у танкера Sea Marine 1, следовавшего в Россию, отказал двигатель. Обездвиженное судно в сопровождении лоцмана было благополучно отбуксировано к причалу Шевкетие, где бросило якорь.


Танкер под вьетнамским флагом следовал в Россию из Греции. Об этом сообщил РИА Новости источник в генеральном управлении береговой охраны Турции. Длина судна составляет 180 метров, корабль двигался порожняком, без груза. Инцидент никак не сказался на судоходстве в проливе и не нарушил расписания движения кораблей.

О причинах поломки двигателя судна не сообщается. Также не приводятся другие подробности, как и предполагаемые сроки ремонта. Пока корабль остаётся на стоянке у турецкого причала.

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#мост
Подростка из Брянска задержали за участие в легионе «Свобода России»*
04 мая 2024, 13:06

Фото: iStock/Andrii Zorii

Девятиклассника из Брянска задержали за участие в террористическом регионе «Свобода России»*, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, подростка завербовали в легион ещё в марте. Кураторы давали ему различные задания, например нужно было отснять автобусные остановки в одном из районов города, местную площадь и здание правительства.

Сообщается, что девятиклассник пытался привлечь к деятельности «Свободы России»* своего друга, но тот отказался.

Выяснилось, что подростка воспитывает мать-одиночка, однако, на учёте в правоохранительных органах он никогда не состоял.

На школьника возбудили уголовное дело по статье «Участие в деятельности организации, которая в РФ признана террористической».

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*Организация, признанная террористической на территории РФ
#терроризм
#брянская область
#арест
#подросток
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На месте ЧП в Павловске нашли коробку с проводами и порошкообразным веществом
04 мая 2024, 12:37

Фото: istockphoto/fergregory

Находка в заброшенной котельной в Павловске, где в пятницу произошел взрыв, вызвала волну интереса: на месте ЧП нашли металлический корпус с проводами и порошкообразным веществом внутри. Об этом 4 мая пишет «Фонтанка.ру».
По предварительным данным, коробку обнаружили в пяти метрах от основания трубы. Вместе с корпусом, содержащим вещество, были найдены осколки, часть аккумулятора, детонатор и предмет, напоминающий взрыватель. Все найденные предметы направлены на экспертизу. На данный момент рассматривается возможность возбуждения уголовного дела.

Администрация Пушкинского района 3 мая сообщила, что на заброшенной тепловой электростанции в Павловске была повреждена труба. Ранее жители Павловска и Пушкина рассказывали о звуку взрыва. Один из свидетелей заявил, что взрыв привел к вибрации окон на Октябрьском проспекте в Пушкине.

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#запорожье
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Украинские военкомы пытались выкрасть цыган, но столкнулись с сопротивлением табора
В Закарпатье цыгане всем табором накинулись на военкомов, отбивая призывника
04 мая 2024, 10:56

Фото: iStock/YakubovAlim

В Закарпатской области Украины военкомы попытались выкрасть двух мужчин из цыганского табора, но столкнулись с сопротивлением, об этом сообщает Telegram-канал Readovka.
По информации СМИ, сотрудники ТЦК (так теперь называются военкоматы на Украине) ночью приехали в закарпатское село Онок и попытались силой забрать из цыганского табора двоих мужчин.

Осуществить похищение у ТЦКшников не вышло — на них накинулся весь табор, преградив дорогу машине военкомов и сломав ворота. Люди были возмущены, что сотрудники ведомства действуют такими варварскими методами, вместо того, чтобы просто прислать призывникам повестку.

Военкомы, в ответ на бунт цыган, открыли стрельбу в воздух и кинули в толпу светошумовую гранату.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Что стало с двумя отбитыми у военкомов мужчинами — не известно.

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#украина
#всу
#сво
#военком
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МАК завершил расследование о катастрофе с SSJ в Шереметьево
МАК подготовил окончательный отчёт о катастрофе с SSJ в Шереметьево
04 мая 2024, 10:40

Фото: iStock/Diy1

Международный авиационный комитет (МАК) подготовил окончательный отчёт о катастрофе, который произошла с самолетом SSJ в Шереметьево в 2019 году, об этом сообщили в пресс-службе комитета.
«В настоящий момент специалистами Межгосударственного авиационного комитета завершается перевод отчета на английский язык для отправки государствам, принимавшим участие в расследовании (Франция, Германия и США), для получения их комментариев», — уточнили в ведомстве.

Напомним, 5 мая 2019 года воздушное судно Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота», который выполнял рейс из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт вылета Шереметьево. Самолёт выполнил жёсткую посадку, при которой у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. На борту Superjet находились 78 человек, 41 из которых погибли.

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#самолет
#шереметьево
#мак
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В Дагестане мужчина спас пенсионерку от стаи бродячих собак
04 мая 2024, 10:14

Фото: istockphoto/Milan Krasula

В дагестанском городе Кизляр стая голодных бродячих собак напала на 85-летнюю местную жительницу. Пожилую женщину спас мужчина, проезжавший в это время неподалёку.
Местный житель ехал на автомобиле в кизлярскую школу, чтобы забрать ребёнка, сообщает телеграм-канал «ЧП Кавказ». На обочине дороги он увидел пожилую женщину, которая пыталась отбиться от стаи атаковавших её бездомных собак. Мужчина остановился, выбежал из машины и сумел отогнать агрессивных животных. После этого он отвёз искусанную пенсионерку в Моздокскую больницу, а потом уже поехал в школу за ребёнком.

В амбулатории у 85-летней женщины диагностировали перелом руки со смещением в области кисти и укушенные раны на плече. От госпитализации она отказалась. Если бы мужчина не проезжал в это время мимо на автомобиле, последствия нападения голодных псов могли бы быть трагическими.

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#собаки
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По факту выселения из дома дочери бойца СВО возбуждено уголовное дело
04 мая 2024, 08:35

Фото: istockphoto/gorodenkoff

В Ростовской области возбуждено уголовное дело о нарушении жилищных прав жительницы села Самарское и её 14-летней дочери. Семья бойца, пропавшего без вести в зоне СВО, оказалась выселена из собственного дома мигрантом из Средней Азии.
Ранее в социальных сетях широкое распространение получило видеообращение, которое юная ростовчанка адресовала президенту РФ Владимиру Путину и председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. В нём девочка рассказала, что её отец пропал без вести в зоне спецоперации, а в декабре прошлого года мигрант из Узбекистана переоформил и продал неизвестным лицам земельный участок, на котором находится принадлежащий ей с матерью дом.

По её словам, мужчина также сменил замки и пользуется их домом как своим собственным. Мать девочки обращалась в полицию и к местным властям, но безрезультатно. После публикации видеообращения ситуация изменилась. На дом и земельный участок наложен арест. Судебное заседание по вопросам признания недействительными сделок с имуществом и воспрепятствовании доступа собственника в домовладение назначено на 14 мая. Дело под свой контроль взял глава СК РФ Александр Бастрыкин.

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Тушение пожара на заводе в Берлине прервано из-за токсичной воды
Bild: тушение пожара на заводе в Берлине прервали из-за токсичной воды
04 мая 2024, 01:45

Фото: iStock/Distortion Media

В Берлине работы по тушению пожара на заводе Diehl Metal Applications (входит в оборонно-промышленный концерн Diehl Group) были приостановлены из-за угрозы попадания токсичной воды в сточные воды. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на представителя пожарной службы Адриана Венцеля.
Чтобы предотвратить попадание воды в канал Тельтов, были построены барьеры из мешков с песком. Вода, используемая для пожаротушения, откачивается и очищается специализированной компанией.

Пожар на заводе начался 3 мая. Причина возгорания пока не известна. Части немецкой столицы были окутаны ядовитым дымом. Пожар на заводе Diehl не повредил производственную линию зенитно-ракетных комплексов IRIS-T, поставляемых на Украину. Что касается последствий пожара, то источники журнала Der Spiegel также заявили, что ущерб не повлияет на сроки поставок Германии на Украину.

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#поставки
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Раскрыто состояние производства систем ПВО для Украины после пожара в Берлине
Spiegel: производство системы ПВО Iris-T не затронул пожар на заводе Diehl
03 мая 2024, 20:54

Фото: iStock/Distortion Media

Пожар на немецком заводе военно-промышленной компании Diehl, который входит в концерн по производству систем ПВО для Украины, не затронул производство системы Iris-T. Об этом пишет журнал Spiegel.
Отмечается, что сам завод занимается производством продукции для автомобильного сектора. А рядом с ним расположено его оборонное подразделение, которое не пострадало от огня.

Ранее сообщалось, что на телефоны жителей Берлина пришло экстренное сообщение об опасности. Текст гласил, что в районе Лихтерфельд вспыхнул серьёзный пожар на заводе, от здания исходит ядовитый дым. Жителей призвали избегать этот район, закрыть окна, двери, отключить системы вентиляции и кондиционирования.

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Посольство РФ потребовало от МИД Финляндии данных о задержанных россиянах
03 мая 2024, 20:41

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Посольство России в Хельсинки направило в МИД Финляндии ноту с требованием установить связи консульского отдела с задержанными россиянами. Об этом представители дипмиссии сообщили в беседе с РИА Новости.
Также посольство потребовало от властей страны предоставить сведения о задержанных гражданах России. В настоящее время ответ не получен.

Ранее сообщалось, что финская полиция требует арестовать трёх россиян, задержанных 30 апреля. По данным, имеющимся в распоряжении СМИ, два молодых человека и девушка, которые учатся в местном колледже, подозреваются в экспорте из Финляндии товаров двойного назначения.

В пятницу суд в первой инстанции постановил заключить задержанных под стражу, устновив срок выдвижения обвинений до 16 августа 2024 года. Судебный процесс проходил за закрытыми дверями, а детали дела не раскрываются.

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