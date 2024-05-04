У следовавшего в Россию танкера в проливе Дарданеллы отказал двигатель

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Неподалёку от моста «Чанаккале-1915» через пролив Дарданеллы у танкера Sea Marine 1, следовавшего в Россию, отказал двигатель. Обездвиженное судно в сопровождении лоцмана было благополучно отбуксировано к причалу Шевкетие, где бросило якорь.
Танкер под вьетнамским флагом следовал в Россию из Греции. Об этом сообщил РИА Новости источник в генеральном управлении береговой охраны Турции. Длина судна составляет 180 метров, корабль двигался порожняком, без груза. Инцидент никак не сказался на судоходстве в проливе и не нарушил расписания движения кораблей.
О причинах поломки двигателя судна не сообщается. Также не приводятся другие подробности, как и предполагаемые сроки ремонта. Пока корабль остаётся на стоянке у турецкого причала.
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Александр Бойцов