Участника группового секса на пляже в Сочи выдворили из России

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Жителя Армении выдворили из РФ после того, как его задержали за групповой секс на пляже в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.
За групповой секс с женщиной на пляже Дагомыса Лазаревского района задержали двух мужчин. Оба приезжие, один из них является жителем Армении.
Об инциденте стало известно благодаря очевидцу, который заснял происходящее на видео. Ролик опубликовали в социальных сетях. Позже им заинтересовались правоохранительные органы.
На нарушителей порядка составили протоколы по ч.1 статьи 20.1 КоАП РФ, а на второго еще и по ч.1.1 статьи 18.8. Мужчин арестовали на десять суток.
Ранее сообщалось, что полиция штата Джорджия охотится на любителей публичного секса, захвативших один из парков Атланты. Встретить там людей, занимающихся сексом, можно в любое время дня и ночи.
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Об инциденте стало известно благодаря очевидцу, который заснял происходящее на видео. Ролик опубликовали в социальных сетях. Позже им заинтересовались правоохранительные органы.
На нарушителей порядка составили протоколы по ч.1 статьи 20.1 КоАП РФ, а на второго еще и по ч.1.1 статьи 18.8. Мужчин арестовали на десять суток.
Ранее сообщалось, что полиция штата Джорджия охотится на любителей публичного секса, захвативших один из парков Атланты. Встретить там людей, занимающихся сексом, можно в любое время дня и ночи.
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Екатерина Коршунова