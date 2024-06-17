Девушка попала в реанимацию с ожогами, позагорав на берегу Финского залива

Фото: iStock/kieferpix
Девушка в Петербурге попала в реанимацию после того, как позагорала на берегу Финского залива. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что у пострадавшей ожог 60% поверхности тела. Данный случай является вторым за последний месяц.
Согласно информации источника, накануне 23-летняя Юля решила позагорать под лучами палящего солнца на берегу залива. Она пролежала на пляже весь день. Спасти девушку успели подруги, которые вовремя привезли её в больницу.
Медики зафиксировали у девушки ожог тела 1-й и 2-й степеней. В настоящее время она в тяжёлом состоянии находится в ожоговой реанимации.
Читайте также:
Тело друга бывшего премьер-министра России Степашина нашли в Финском заливе
ФСБ задержала в Подмосковье чиновника, который 12 лет скрывался от следствия
Число госпитализированных в Москве после отравления готовой едой выросло до 41
Согласно информации источника, накануне 23-летняя Юля решила позагорать под лучами палящего солнца на берегу залива. Она пролежала на пляже весь день. Спасти девушку успели подруги, которые вовремя привезли её в больницу.
Медики зафиксировали у девушки ожог тела 1-й и 2-й степеней. В настоящее время она в тяжёлом состоянии находится в ожоговой реанимации.
Читайте также:
Тело друга бывшего премьер-министра России Степашина нашли в Финском заливе
ФСБ задержала в Подмосковье чиновника, который 12 лет скрывался от следствия
Число госпитализированных в Москве после отравления готовой едой выросло до 41
Екатерина Коршунова