Уголовное дело о подготовке к убийству журналиста Соловьёва направили в суд

Фото: РИА Новости/Михаил Киреев
Уголовное дело о подготовке неонацистской организацией покушения на российского журналиста Владимира Соловьёва передано в суд. Об этом в своём Telegram-канале сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
Уточняется, что в деле фигурируют семь лиц, пытавшихся убить Соловьёва.
Эти люди, в зависимости от роли и участия, обвиняются в организации террористической группировки и участии в её деятельности; публичных призывах к осуществлению террористических актов, пропаганде и оправдании терроризма; публичных призывах к совершению экстремистских действий; возбуждении ненависти или вражды; незаконном изготовлении и обороте оружия и взрывных устройств; умышленном уничтожении имущества; подготовке к убийству и незаконном обороте наркотиков.
Уголовное дело было направлено во 2-ой Западный окружной военный суд для дальнейшего рассмотрения.
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Эти люди, в зависимости от роли и участия, обвиняются в организации террористической группировки и участии в её деятельности; публичных призывах к осуществлению террористических актов, пропаганде и оправдании терроризма; публичных призывах к совершению экстремистских действий; возбуждении ненависти или вражды; незаконном изготовлении и обороте оружия и взрывных устройств; умышленном уничтожении имущества; подготовке к убийству и незаконном обороте наркотиков.
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Анастасия Чинкова