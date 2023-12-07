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Уголовное дело возбудили в Туве из-за гибели китайского рабочего на шахте компании «Лунсин», которая добывает цветные металлы на Кызыл-Таштыгском месторождении. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.
По предварительным данным, в шахте оборвался трос металлической строительной люльки где в тот момент находились двое рабочих из Китая. На поверхность их подняли горноспасатели.
Погибшим оказался 53-летний монтажник Чан, получивший открытую черепно-мозговую травму, повреждение ноги и вывих плеча. Сильно пострадал и 39-летний машинист подземных установок Ян, которого доставили в больницу Кызыла санитарной авиацией. При этом отмечается, что оба гражданина КНР имели официальные разрешения на работу в России.
Прокуратура республики уже возбудила дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Расследование в настоящий момент продолжается.
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Погибшим оказался 53-летний монтажник Чан, получивший открытую черепно-мозговую травму, повреждение ноги и вывих плеча. Сильно пострадал и 39-летний машинист подземных установок Ян, которого доставили в больницу Кызыла санитарной авиацией. При этом отмечается, что оба гражданина КНР имели официальные разрешения на работу в России.
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Артем Путинцев