Угрожали ножом и ставили на колени: Дети потребовали миллион от истязавших их москвичей

Фото: istockphoto/gorodenkoff
Дети, которые пострадали от истязаний двоих мужчин в Москве, требуют со своих мучителей компенсацию в миллион рублей. Соответствующие иски поступили в Тимирязевский районный суд столицы от матерей пострадавших.
Инцидент произошёл в ноябре 2023 года, напоминает «РЕН ТВ». Двоим мужчинам, Александру Герасименко и Далеру Бабаджанову, показалось, что дети из баловства стучали в их квартиру. После этого они поставили их на колени на детской площадке и заставили извиняться. При этом они избивали ребят палкой и угрожали ножом.
В суд обратились матери потерпевших несовершеннолетних Лилия Аушева и Светлана Угренинова. Первая истица требует взыскать с Герасименко 500 тысяч рублей. Вторая просит удержать миллион рублей в солидарном порядке с обоих мужчин.
Читайте также:
Российский преподаватель ставил студенток на колени и бил по ягодицам
В Москве двое мужчин поставили детей на колени и заставили извиняться
В Бердске школьники поставили на колени пятиклассника и угрожали ему ножом
Александр Бойцов