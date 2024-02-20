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Российский преподаватель ставил студенток на колени и бил по ягодицам

Преподаватель ставил студенток в угол на колени и наказывал ремнём
20 февраля 2024, 18:27
Фото: IStock/Natalia Bodrova

Фото: IStock/Natalia Bodrova

В Свердловской области вокруг преподавателя технику разгорелся скандал из-за методов воспитания. Мужчина ставил в угол на колени провинившихся студенток и угрожал ремнём.

Как сообщает телеграм-канал Mash, инцидент произошёл в техникуме торговли и сервиса в Каменск-Уральском. 31-летней старший лейтенант учил подростков строевой, боевой и тактико-специальной подготовке. Тем, кто нарушал дисциплину приходилось несладко – преподаватель ставил на колени студенток, а некоторых ещё и бил ремнём по ягодицам.

Одна из учениц рассказала о произошедшем матери. Та обратилась в полицию. После этого в учебном заведении организовали проверку, а сам преподаватель заявил, что действительно поставил в угол студенток, потому что они мешали другим учиться. Но, по его словам, всё это происходило в форме шутки. После скандала мужчина написал заявление на увольнение по собственному желанию.

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#студенты
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Поезд протаранил карету скорой помощи и отправил на тот свет пенсионерку с пневмонией
После столкновения поезда и скорой помощи в Башкирии погибла пациентка
20 февраля 2024, 19:46

Фото: сообщество «Стерлитамак ДТП» во ВКонтакте

В Стерлитамаке поезд сбил машину скорой помощи на железнодорожном переезде. Пациент погиб, ещё три человека пострадали.
Как сообщает телеграм-канал Mash, водитель скорой спешил доставить пациента в больницу и выехал на красный сигнал светофора на железнодорожном переезде. Машинисты пытались экстренно затормозить, но расстояние было недостаточным: тепловоз влетел прямо в бок «скорой».

В результате происшествия на месте погибла 67-летняя женщина-пациентка с пневмонией, ещё трое пострадали. С тяжёлыми травмами в больницу доставили водителя и двух фельдшеров. Подробности произошедшего выясняются.
Фото: сообщество «Стерлитамак ДТП» во ВКонтакте

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#происшествия
#скорая помощь
#дтп
#железная дорога
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Актёра Прокопьева задержали с наркотиками в Москве
20 февраля 2024, 18:25

Фото: iStock/Roman Didkivskyi

Актёра Василия Прокопьева задержали с пакетом наркотиков в центре Москвы, об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на правоохранительные органы.
По информации СМИ, Прокопьева задержали на Белорусском вокзале. Правоохранители обратили внимание на находящегося в явно не трезвом состоянии мужчину.

При досмотре актёра у него обнаружили «полиэтиленовый пакет с неизвестным веществом массой 0,11 гм».

Порошок доставили на экспертизы, в ходе которой было установлено, что у пакете у Прокопьева находилось производное от мефедрона вещество.

Самой известной работой 32-летнего актёра является сериал «Громовы». Он также принимал участие в проектах: «Сын отца народов», «Отец» и «Кружовник».

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#москва
#наркотики
#актёр
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Семейную пару из Иркутской области обвиняют в убийстве фермера и краже сейфа
В Иркутской области семейная пара выстрелила в фермера и похитила сейф
20 февраля 2024, 18:21

Фото: iStock/blinow61

В Иркутской области семейная пара предприняла жестокий налет на фермерское хозяйство, приведший к гибели его хозяина.
По данным следствия, 33-летний мужчина произвел несколько выстрелов в сторону 65-летнего фермера, нанеся ему смертельные ранения, после чего пара похитила ценный сейф, содержавший внушительную сумму в 2,7 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

Успешная операция правоохранительных органов привела к задержанию преступников на месте их проживания, где был проведен обыск, в результате которого было обнаружено большое количество компрометирующих улик, включая оружие, маски-балаклавы и часть похищенного имущества. Этот инцидент стал предметом глубокого расследования, а уголовное дело по трем статьям было направлено в суд, где судьба преступников будет решаться на общественном уровне.

Напомним, что ранее семейная пара была задержана в Москве по подозрению в участии в серии разбойных нападений на мужчин, что подчеркивает масштаб и опасность их преступной деятельности.

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#опасность
#служба
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Суд продлил арест актёру из сериала «Слово пацана» Базанову по делу об убийстве
20 февраля 2024, 17:48

Фото: iStock/BrianAJackson

Актёру из сериала «Слово пацана» Сергею Базанову продлили арест, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Замоскворецкого суда Москвы.
Напомним, Базанова и его подельников обвиняют в совершении убийства в 2011 году. По версии следствия, группа людей с Базановым напала на мужчину в столичном переулке с намерением отобрать у него в сумку, в которой находились 900 тысяч долларов. Мужчина попытался оказать сопротивление, тогда в него выстрелили. Спустя несколько дней он скончался в больнице от полученных травм.

Актёра и других фигурантов дела обвиняют в убийстве, совершённом группой лиц из корыстных побуждений. В ходе судебного заседания свою вину они не признали.

«Базанову продлена мера пресечения в виде содержания под стражей», — сообщил собеседник агентства.

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СК: Жителя Кирова, зарезавшего незнакомца, признали невменяемым

Два человека пострадали в полицейской погоне со стрельбой в Пермском крае
#актёр
#убийство
#суд
#сизо
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Певицу Мадонну уронили вместе со стулом во время концерта в Сиэтле
20 февраля 2024, 17:25

Фото: РИА Новости / Алексей Даничев

Во время одного из концертов проходящего тура Celebration американскую певицу Мадонну уронил танцор. Видео из зала Climate Pledge Arena в Сиэтле, где проходил концерт, стало вирусным в интернете.
В ролике видно, как сидящую на стуле поп-диву наклонил и потащил всего на двух ножках танцор её труппы. При этом сам он был в колготках и в обуви на огромных женских шпильках. В какой момент он потерял контроль, упал и уронил стул с сидящей на нём 65-летней звездой.



Мадонна какие-то две-три секунды, выронив микрофон, просто лежала на сцене. В это время звучала фонограмма. Певица быстро опомнилась, схватила микрофон и продолжила петь лёжа, сделав вид, что падение было задумано с самого начала. Ей помогли подняться, и далее выступление прошло без происшествий.

Летом прошлого года американская поп-дива провела 48 часов в искусственной коме из-за тяжёлой бактериальной инфекции.

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#падение
#певица
#сша
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Из детского сада в Подмосковье сбежала трёхлетняя девочка
Побег трёхлетней девочки из детского сада в Щёлково попал на видео
20 февраля 2024, 17:24

Фото: iStock/Nadzeya Haroshka

Из детского сада в Щёлково сбежала трёхлетняя девочка, момент побега публикует Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, дерзкий побег произошёл в подмосковном детском саду «Малышок».

Выяснилось, что девочка решила покинуть сад, потому что поссорилась в подругой и захотела к маме. На записях с камер видеонаблюдения видно, что ребёнок самостоятельно одевается, выходит из калитку и направляется в сторону дома. В пути её заметила соседка, которая остановила девочку и позвонила её маме.
В детском саду пропажу заметили только 40 минут спустя.

К счастью, всё закончилось хорошо и девочку благополучно передали маме.

Теперь в ситуации разбирается прокуратура.

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#щёлково
#подмосковье
#детский сад
#прокуратура
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СК: Жителя Кирова, зарезавшего незнакомца, признали невменяемым
20 февраля 2024, 16:08

Фото: iStock/artursfoto

Жителя Кирова, который зарезал незнакомого мужчину на улице, признали невменяемым, об этом сообщили в Следственном комитете по региону.
Напомним, 13 июля 2023 года 37-летний житель Кирова напал на улице на незнакомого ему 51-летнего мужчины. По непонятным причинам он набросился на прохожего и нанёс ему несколько ножевых ранений. Несмотря на помощь прибывшей бригады скорой помощи, от полученных травм пострадавший скончался.

«Согласно заключению комиссии экспертов, у мужчины обнаружено психическое расстройство, которое лишало его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий», — сообщили в СК.

Уголовное дело направлено в суд для постановления о применении в отношении кировчанина принудительного лечения в специализированном учреждении.

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#следственный комитет
#убийство
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Пьяный парень без прав устроил огнестрельную погоню с полицейскими в Пермском крае
Два человека пострадали в полицейской погоне со стрельбой в Пермском крае
20 февраля 2024, 15:48

Фото: IStock/Chalabala

Два человека попали в больницу после полицейской погони со стрельбой в Пермском крае. Об этом сообщает телеграм-канал «112» со ссылкой на региональный МВД.
Инцидент прошёл на дороге Болгары – Крылово. Сотрудники полиции заметили легковушку без номеров и потребовали, чтобы водитель остановился. Однако лихач решил дать по газам, оперативникам пришлось сделать несколько выстрелов: сначала в воздух, а затем по машине.

В результате перестрелки ранения получили пассажиры авто – 17-летняя девушка и ранее судимый мужчина. За рулём оказался 20-летний в состоянии алкогольного опьянения, прав на управление машиной у него не было.

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#водитель
#полиция
#стрельба
#автомобиль
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Декан журфака УрФУ не уволен после задержания на кинки-пати
На Урале прокомментировали задержание декана журфака
20 февраля 2024, 15:48

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Декан факультета журналистики УрФУ Иван Некрасов остается на своей должности, несмотря на его задержание на кинки-пати в Екатеринбурге.
Об этом заявил директор медиацентра УрФУ Алексей Фаюстов, подчеркнув, что в данный момент Некрасов продолжает свою работу. Подробности этого необычного инцидента включают в себя рейд полиции на ночной клуб «Фабрика», где проходило мероприятие, сообщает Lenta.ru.

Оказавшись в центре внимания оперативников, Некрасов не только был задержан, но и обнаружилась на месте присутствия и член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Кристина Володина. Интересно, что сам Некрасов пояснил свое присутствие на вечеринке тем, что был добавлен в общую группу в мессенджере.

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