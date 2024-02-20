Российский преподаватель ставил студенток на колени и бил по ягодицам

Фото: IStock/Natalia Bodrova
В Свердловской области вокруг преподавателя технику разгорелся скандал из-за методов воспитания. Мужчина ставил в угол на колени провинившихся студенток и угрожал ремнём.
Одна из учениц рассказала о произошедшем матери. Та обратилась в полицию. После этого в учебном заведении организовали проверку, а сам преподаватель заявил, что действительно поставил в угол студенток, потому что они мешали другим учиться. Но, по его словам, всё это происходило в форме шутки. После скандала мужчина написал заявление на увольнение по собственному желанию.
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