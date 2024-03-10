Украинец пытался сбежать от призыва в латексном костюме и маске Фантомаса

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Житель Одессы пытался сбежать от неминуемой мобилизации в соседнюю Молдавию. В этом не было бы ничего необычного — от призыва сейчас бегают тысячи украинцев — если бы не костюм, который уклонист выбрал для побега: латексный костюм а-ля Человек-паук, плащ, как у Бэтмена и маска Фантомаса.
Как он сам рассказал при задержании, он собирался улизнуть в Молдову — вплавь пересечь реку Турунчук, а затем Днестр. Планы рухнули уже при попытке преодолеть первую водную преграду. Теперь мужчину наверняка возьмут на карандаш в местном военкомате. Но сначала его будут судить за попытку незаконного (и смешного) пересечения границы.
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Александр Бойцов