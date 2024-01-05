Украинский уклонист пожаловался на угрозы убийством из-за побега

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Украинский уклонист Андрей сообщил телеканалу France 2 о том, что ему поступают угрозы убийства из Украины.
В журналистском материале сказано о работе украинских пограничников, которые отлавливают беглецов и проводят рейды. Их организовывают местные военкоматы, пишет РИА Новости.
Уклонисту Андрею удалось сбежать с Украины. Его побег занял 36 часов. Мужчина вплавь пересёк реку Днестр.
Беглец не рассказывает о своём местонахождении, боясь, что его могут найти.
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Уклонисту Андрею удалось сбежать с Украины. Его побег занял 36 часов. Мужчина вплавь пересёк реку Днестр.
«Мне угрожают убийством. Говорят: «Вернешься на Украину — найдем тебя и убьем, ты в списке», - рассказал Андрей, который хочет пережить военный конфликт «на дистанции».Сообщается, что на Украине все сильнее не хватает бойцов на фронте. Прессинг военкоматов оказывается более «жестким». Украинцы призывного возраста подвержены «рейдам, то есть похищениям».
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Мария Фирсова