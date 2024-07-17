Украинец-трансгендер похитил младенца из перинатального центра в Кременчуге

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Сменивший пол украинец выкрал новорожденного младенца из перинатального центра в городе Кременчуге. Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения.
На кадрах можно увидеть, как из здания выходит женщина с большим свёртком, передаёт телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» со ссылкой на информацию Нацполиции. Однако после задержания оперативники выяснили, что похитителем был 25-летний мужчина-транссексуал.
Свой поступок он объяснил тем, что очень хотел иметь ребёнка, а родить его был не в состоянии по понятным физиологическим причинам. Тогда и решился на похищение младенца. Сейчас с малышом всё хорошо, полицейские вернули его матери в перинатальный центр. В отношении чадолюбивого трансгендера возбуждено уголовное дело.
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Александр Бойцов