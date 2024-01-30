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Семья из Монтаны обвинила власти в «похищении» дочери-трансгендера

Reduxx: семья в США обвинила власти в похищении дочери, решившей стать мужчиной
30 января 2024, 05:30
Фото: iStock/welcomia

Фото: iStock/welcomia

Семья из штата Монтана в США обвинила местные власти в лишении опеки над своей 14-летней дочерью, которая решила идентифицировать себя мальчиком, сообщает сайт Reduxx. Губернатор штата Грег Джанфорте высказался по поводу этого скандала, отметив, что его офис следит за развитием ситуации.
По данным портала, который ссылается на семью Колстадов — мать Кристу и отца Тодда, девушка по имени Дженнифер (имя изменено), начала проявлять интерес к смене пола еще в августе прошлого года. В этот период она также высказывала суицидальные мысли и якобы заявила, что отравилась, в результате чего ее госпитализировали. Тем не менее, по словам родителей, не было обнаружено никаких признаков отравления.

Портал также предоставил выписки из медицинских документов, где указано, что четырнадцатилетняя девушка идентифицирует себя как мальчика по имени «Лео». Мачеха девушки заявила, что им посоветовали, позволить Дженнифер совершить трансгендерный переход и принять ее решение жить как мальчик. Однако, поскольку семья не была готова следовать этому совету, суд передал опеку над Дженнифер властям.


Скандал также привлек внимание губернатора Грега Джанфорте, который в комментариях по делу о защите детей заявил, что его офис будет следить за ходом рассмотрения этого вопроса, не уточняя конкретные детали случая.

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Байден похвастался и сразу опозорился
Байдена уличили в манипуляциях показателями инфляции в США
30 января 2024, 05:51

Фото: iStock/Lazy_Bear

Пользователи социальной сети X обвинили президента США Джо Байдена в манипулировании данными об инфляции в США и других крупных экономиках мира.
«Инфляция снижается. Сейчас в Америке она ниже, чем в любой другой крупной экономике мира», - говорится в сообщении американского президента в социальной сети X (бывший Twitter).
Однако пользователи прикрепили к посту примечание со статистикой из издания Financial Times, которая указывает, что уровень инфляции в ряде крупных экономик ниже, чем в США.

Данные за декабрь 2023 года показывают, что в США инфляция составила 3,4%, в то время как в Южной Корее этот показатель равняется 3,2%, в Канаде — 3,1% (по данным ноября 2023 года, в декабре инфляция выросла до 3,4%, сравнявшись с уровнем в США). В Японии уровень инфляции составил менее трех процентов, а в Китае зафиксирована дефляция — минус 0,3%.

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На авиарейсах внутри России разрешат розничную продажу алкоголя
«Известия»: на авиарейсах по России разрешат розничную продажу алкоголя
30 января 2024, 04:56

Фото: istockphoto.com/Colorsandia

Планируется временно разрешить розничную продажу алкоголя в зонах внутренних вылетов аэропортов, сообщают «Известия».
Эта инициатива предполагается действовать до 30 июня 2026 года.

Изменения затронут торговые точки и магазины duty free в залах ожидания и зонах выдачи багажа. В настоящее время действующий запрет на продажу алкоголя с 23:00 до 08:00, действующий в стране, фактически будет отменен.

Согласно информации издания, правительственный законопроект планируется рассмотреть в Госдуме уже в марте.

Тем не менее, распивание алкоголя на борту самолета останется запрещенным, и приобретенные напитки необходимо будет поместить в ручную кладь. Минфин считает, что эта инициатива поможет бизнесу, пострадавшему от пандемии и санкций. Однако некоторые эксперты выражают опасение, что это может привести к увеличению случаев агрессивного поведения на борту самолетов.

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Оборону Петербурга усилят из-за расширения НАТО
30 января 2024, 03:34

Фото: istockphoto.com/leoaleks

Дополнительные мотострелковые соединения и танковая дивизия будут направлены на укрепление обороны Санкт-Петербурга и северо-западного региона России, пишут «Известия» со ссылкой на источник.
По данным источника, в составе формируемого Ленинградского военного округа (ЛенВО) появятся новые мотострелковые дивизии. Возможно также создание танковой дивизии, но окончательное решение по этому вопросу пока не принято. Новые соединения будут ответственны за обеспечение безопасности северо-западных регионов России.

Основной задачей этих дивизий будет нейтрализация возможных угроз со стороны стран, вступивших в НАТО, таких как Финляндия, а также Швеция, Норвегия и страны Прибалтики. Некоторые подразделения могут быть размещены на Карельском перешейке для обеспечения надежной защиты Санкт-Петербурга.

На начальном этапе Ленинградский военный округ может быть менее укреплен, чем планировалось. Однако, по мнению военного эксперта Виктора Мураховского, со временем он станет мощным стратегическим объединением, способным эффективно действовать как в оборонительной, так и в защитной стратегии.

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Компания Маска успешно вживила имплант в мозг человека
Маск: первый человек прошел процедуру вживления в мозг импланта Neuralink
30 января 2024, 02:33

Фото: istockphoto/Highwaystarz-Photography

Илон Маск объявил, что первый человек успешно перенесший операцию по вживлению импланта от компании Neuralink и находится в хорошем состоянии.
«Вчера первый человек получил имплант от Neuralink и успешно восстанавливается», — сообщил предприниматель в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter). Маск отметил, что предварительные данные по работе устройства показывают обнадеживающие результаты.э

В мае прошлого года компания Neuralink получила разрешение регулятора на проведение клинических испытаний на людях, а в сентябре объявила о наборе добровольцев для клинических испытаний по вживлению имплантатов в мозг.

Эти импланты, по заявлению Маска, будут использоваться для управления протезами. Он также рассказал о планах создания протезов, управляемых вживленными в мозг имплантатами, и предположил, что стоимость таких процедур может составить около 60 тысяч долларов.

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Кандидаты в президенты Финляндии поразмышляли о звонке Путина после победы
Кандидаты в президенты Финляндии не сошлись во мнении по «звонку Путина»
30 января 2024, 01:51

Фото: iStock/Rawf8

В ходе выступления на телеканале Yle кандидаты в президенты Финляндии Александр Стубб и Пекка Хаависто высказали свои размышления относительно того, приняли бы они поздравления с победой на выборах от президента России Владимира Путина.
Александр Стубб отметил, что он не ответил бы на звонок российского лидера. По его словам, в настоящее время у Финляндии отсутствуют политические отношения с Москвой, и их возобновление может произойти только после урегулирования конфликта на Украине или в случае согласования данного вопроса с союзниками.

С другой стороны, Пекка Хаависто принял более мягкую позицию. Он подчеркнул, что ответил бы на звонок президента Путина, так как это проявление уважения к высокому должностному лицу. Однако он добавил, что вопросы политики он обсудил бы только после предварительной координации с Евросоюзом.

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#рф
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Американцы высказались за возведение барьеров на границе с Мексикой
Rasmussen Reports: 69% американцев одобряют барьеры на границе с Мексикой
30 января 2024, 01:27

Фото: IStock/kieferpix

Большинство граждан США выступают за установку барьеров на границе Техаса с целью противостояния нелегальному потоку мигрантов в страну, свидетельствует опрос, проведенный исследовательским центром Rasmussen Reports.
По данным опроса, более двух третей (69%) опрошенных поддерживают текущую политику техасских властей по противодействию незаконному пересечению границы. Несогласны с подобными мерами всего 27% респондентов, в том числе примерно 15% выразили «категорическое несогласие».

Исследование было проведено среди 940 американцев в период с 23 по 25 января по телефону и онлайн. Погрешность опроса составляет примерно 3 процентных пункта.

В последние дни ситуация на границе стала более напряженной, особенно после того, как Верховный суд США, по запросу администрации, разрешил снять забор из колючей проволоки, установленный вдоль границы с Мексикой техасскими властями.

Губернатор Техаса Грег Эбботт объявил о «вторжении» и предпринял шаги по самозащите из-за ситуации с мигрантами. Он подчеркнул готовность штата внедрять собственные меры до тех пор, пока федеральные власти не обеспечивают безопасность границы. Губернаторы из 25 штатов, подконтрольных республиканцам, обвинили президента США Джо Байдена в неспособности бороться с нелегальной миграцией и выразили свою солидарность с техасскими властями.

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Великобританию ждет кровавый дождь
Daily Mail: в Британии прольется кровавый дождь из-за пылевых бурь в Сахаре
30 января 2024, 01:13

Фото: iStock/TomasSereda

Британское метеорологическое бюро предупредило о приближающемся «кровавом» дожде, сообщает Daily Mail. По информации издания, такой необычный оттенок осадкам придает пыль из пустыни Сахара.
Эта пыль, преодолев около пяти тысяч километров, добралась до Британии. Подобное явление уже наблюдалось в 2023 году, когда на подсохших после дождя автомобилях остался тонкий слой красноватой пыли.

Вследствие недавних пылевых бурь на севере Африке, пыль из Сахары направляется на север, и в ближайшие дни Великобритания столкнется с ее воздействием. Эксперты советуют отложить мытье машин и насладиться красочными закатами и рассветами.

Отмечается, что оттенок осадков зависит от содержащихся в них примесей, таких как вулканический пепел, меловая пыль и пыльца растений.

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США отказали в визе главе делегации России для участия в сессии ООН
МИД: США не дали визу главе делегации РФ Люкманову на сессию спецкомитета ООН
29 января 2024, 23:57

Фото: istockphoto/Askolds

Главе делегации России, специальному представителю президента по международному сотрудничеству в области информационной безопасности Артуру Люкманову Соединенные Штаты отказали в выдаче визы для участия в сессии в ООН по разработке конвенции по борьбе с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Об этом сообщил Андрей Акульчев, главный советник Департамента международной информационной безопасности МИД РФ, передает ТАСС.
Акульчев отметил, что российская сторона обратилась к секретариату спецкомитета ООН с запросом об обеспечении полноценного участия делегации России в переговорах, но на это не последовало никакой реакции.

Он также подчеркнул, что данная ситуация свидетельствует о неспособности или нежелании прекратить действия США и Австрии, которые либо отказывают в выдаче виз российским дипломатам и экспертам, либо затягивают процесс рассмотрения.

Представитель РФ также указал на то, что секретариат спецкомитета ООН не смог организовать гибридный формат переговоров.

Это не первый случай, когда США отказывают в выдаче виз российским делегатам. В предыдущем случае, в марте 2023 года США отклонили запрос на визы для членов российской межведомственной делегации, планировавших участие в деятельности рабочей группы ООН по информационным и коммуникационным технологиям.

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В Армении осквернили памятник детям блокадного Ленинграда
Житель Еревана устроил погром около памятника детям блокадного Ленинграда
29 января 2024, 23:22

Фото: istockphoto/Natalia POGODINA

В Ереване местный житель совершил акт вандализма возле памятника детям блокадного Ленинграда, передает РИА Новости.
Мужчина опрокинул венки и топтал ленту в цветах российского триколора. Записав свои действия на видео, которое было опубликовано в социальных сетях, мужчина, представившийся как Самвел Ширинян, выразил свое недовольство заявлениями официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Она призвала предоставить ссылки на документы международных организаций, подтверждающие факты этнических чисток в Карабахе. Ширинян отметил, что не существует никаких документов о блокаде Ленинграда.

Ранее в другом городе России, Камышине, неизвестные осквернили братскую могилу участников Сталинградской битвы, поджигая цветы и пачкая фасад Вечного огня.

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