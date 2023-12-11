Украинцы угрожают Шереметьево высадкой десанта НАТО

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
В московский аэропорт «Шереметьево» уже на протяжении недели звонят неизвестные и сообщают о якобы готовящихся терактах, ЧП и иностранных интервенциях. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Уточняется, что сначала звонившие угрожали подрывом диспетчерской вышки с помощью кассетных боеприпасов. А затем заявили, что готовятся высадить десант НАТО прямо на взлётно-посадочную полосу.
Руководство аэропорта не приняло информацию всерьёз, посчитав её абсурдной, и не стало проводить экстренные мероприятия.
По данным канала, последний звонок в аэропорт заключался в сообщении о якобы имеющейся неисправности самолёта, летевшего из Ростова-на-Дону. Однако аэропорт этого года был закрыт после начала спецоперации на Украине.
Предполагается, что звонки осуществляют украинские телефонные мошенники.
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Руководство аэропорта не приняло информацию всерьёз, посчитав её абсурдной, и не стало проводить экстренные мероприятия.
Предполагается, что звонки осуществляют украинские телефонные мошенники.
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Анастасия Чинкова