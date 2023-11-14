Аэропорт Шереметьево установил комплекс для противодействия беспилотникам

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Аэропорт Шереметьево установил радиолокационный комплекс для обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов.
«Программно-аппаратный комплекс предназначен для автоматического обнаружения низколетящих целей (в том числе беспилотных судов малого класса), их верификации по видеоизображению и последующего противодействия путем создания помех», – объясняется в презентации.Отмечается, что излучение, издаваемое станицей обнаружения и определения координат движущихся целей, не будет оказывать негативное влияние в виде помех на работу наземных средств радиотехнического обеспечения полетов и авиасвязи, находящихся около аэродрома.
Ранее сообщалось, что сотрудники «Уральских авиалиний» отказывались пускать на борт беременную женщину. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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