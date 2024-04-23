Украинский призывник умер от эпилепсии по дороге в учебный центр

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На Украине призывник умер от эпилептического приступа в Закарпатской области, хотя военно-врачебная комиссия признала его годным для военной службы, сообщил уполномоченный по правам человека при Верховной Раде Дмитрий Любинец в своем Telegram-канале.
«Я начал расследование по возможному нарушению прав человека. Это дело будет находиться под моим личным контролем», — заявил омбудсмен.Любинец также отметил, что его представители будут активно работать в Львовской и Закарпатской областях, чтобы выяснить все подробности произошедшего.
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