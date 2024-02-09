Мобилизованный из Одессы инвалид скончался в первый день службы в ВСУ

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Одесский территориальный центр комплектации решил призвать в ВСУ мужчину, страдающего эпилепсией. Мобилизированный скончался в первый день службы из-за приступа. Об этом рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Любнец в Телеграм-канале.
«Во время мониторинга интернет-сети обнаружил информацию о мобилизации ТЦК Одесской области гражданина Украины, который имел инвалидность, болел эпилепсией и умер в воинской части в первый же день службы», — сообщил депутат.Любнец отметил, что военная прокуратура займется расследованием уголовного дела по факту отсутствия проведения надлежащего медосмотра работниками военкомата и непринятия мер медицинской помощи офицерами военной части.
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