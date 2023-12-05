Умерла завербованная ЦРУ сестра Фиделя Кастро

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Хуанита Кастро, младшая сестра кубинских руководителей Фиделя и Рауля, которая долгое время прожила в Майами, умерла в возрасте 90 лет. Об этом сообщила ее представитель Мария Антониетта Коллинс в социальных сетях.
«Сегодня в возрасте 90 лет по пути жизни и смерти вперед ушла Хуанита Кастро, исключительная женщина, неутомимый борец за дело своей Кубы, которую я так люблю», — написала Антониетта.Хуанита была пятым ребенком из семерых. В 1963 году в семье Кастро случился раскол, когда Фидель решил экспроприировать на острове земли, включая владения семьи, после которого Хуана де ла Каридад Кастро Рус покинула страну.
В 2009 году Хуанита заявляла, что долгое время сотрудничала с ЦРУ. Диалог Хуаниты Кастро с разведывательным управлением США продолжались с 1961 по 1964 годы. После отъезда в США Хуанита не обащалсь ни с Фиделем, ни с Раулем Кастро.
Ранее сообщалось, что на 70-м году жизни скончался Герой Советского Союза, генерал-майор Воздушно-десантных войск в отставке Александр Солуянов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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