«Уровень воды в Тоболе продолжает подниматься»: В Кургане готовятся к половодью

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Уровень воды в реке Тобол в Кургане за два часа поднялся на 11 см. Об этом сообщила местная администрация в Telegram-канале.
«Уровень воды в Тоболе продолжает подниматься, в Кургане, по данным на 15 апреля на 2:00, он составляет 596 сантиметров, +11 сантиметров за два часа», – говорится в сообщении.
Отмечается, что в Барабе, в Кетовском округе, уровень воды за два часа также поднялся на 23 сантиметра до 226 сантиметров.
Ранее МЧС сообщало о сотнях подтоплений в Курганской области. В регионе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. По последним данным, подтопленными оказались более 500 домов и жилых построек.
От наводнений пострадали десятки регионов России. В МЧС заявляют, что такие паводки в затопленных местностях являются беспрецедентными.
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Александр Климов