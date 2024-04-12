В Оренбуржье прогнозируют подтопление порядка 1,5 тысяч домов

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Власти Оренбургской области прогнозируют затопление ещё порядка 1,5 тысяч домов и более 1,6 тысяч приусадебных участков. Информация появилась в Telegram-канале правительства региона.
Отмечается, что прогноз дан на предстоящие сутки, до вечера субботы. Под угрозой затопления находятся 29 населённых пунктов области. Уровень воды в реке Урал продолжает расти.
Ранее сообщалось, что 11 апреля уровень воды в реке Урал превысил историческую отметку в 1092 сантиметра. В Оренбурге была объявлена массовая эвакуация, звучали сирены тревоги. Глава Оренбурга Сергей Салмин назвал ситуацию в городе крайне опасной.
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Анастасия Чинкова