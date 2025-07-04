В Абакане мужчина получил страшные ожоги при взрыве самоката
В Абакане электросамокат загорелся во время зарядки в квартире, в результате чего 49-летний мужчина получил ожоги 90% тела и был экстренно госпитализирован.
По данным SHOT, инцидент произошел в доме на улице Торосова. Пострадавший Александр поставил самокат на зарядку, и в этот момент произошел взрыв аккумулятора.
Площадь пожара составила 14 квадратных метров. Сейчас мужчина находится в реанимации, врачи борются за его жизнь.
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