В Петербурге из-за штормового ветра пострадали пять человек

04 июля 2025, 16:46

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Число пострадавших из-за штормового ветра в Санкт-Петербурге выросло до пяти. В результате разгула стихии повреждения получили восемь машин. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу.