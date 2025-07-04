В Петербурге из-за штормового ветра пострадали пять человек
Число пострадавших из-за штормового ветра в Санкт-Петербурге выросло до пяти. В результате разгула стихии повреждения получили восемь машин. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу.
Всего спасатели отправлялись на 211 выездов, 186 из них — для ликвидации упавших деревьев, 25 – для устранения угрозы падения слабозакрепленных конструкций.
Отмечается, что в Финском заливе вырос уровень воды, из-за чего были подтоплены прибрежные зоны от Сестрорецка до поселка Ушково, включая пляжи Дубковский, Сестрорецкий, Дюны, Белые ночи, Ласковый, Чудный, Комаровский, Золотой и Детский.
Напомним, неблагоприятные метеорологические условия в Северной столице наблюдаются со вчерашнего дня. С последствиями непогоды сотрудники экстренных служб борются до сих пор.
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