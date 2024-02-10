Американец забил до смерти дочь, разрубил и принес по частям на работу

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34-летний Адам Монтгомери ещё в 2019 году забил до смерти свою 5-летнюю дочь, а затем расчленил и отнес отрубленные части тела в ресторан, где он работал. Об этом 10 февраля пишет The New York Post со ссылкой на сообщение прокуратуры
Как сообщили прокуроры, малышка Хармони пропала без вести в 2019 году, но полиция узнала об этом только два года спустя. Его бывшая жена Кайла рассказала правоохранителям, что Адам несколько раз ударил Хармони после того, как она дважды попала в аварию в их семейной машине, где все Монтгомери жили после выселения из дома. Затем он купил пилу и арендовал грузовик, чтобы избавиться от тела, полагая, что ему удастся скрыться, если убитую девочку не найдут
Мужчина, работавший поваром и посудомойщиком в одном из ресторанов Нью-Гэмпшира, во время своей смены оставлял части тела дочери в морозильной камере рядом с едой
Cейчас Монтгомери отбывает более чем 30-летний тюремный срок по обвинению в хранении оружия. В 2022 году он не признал себя виновным в убийстве своей дочери, надругательстве над трупом, нападении и подтасовке показаний свидетелей, и обвинил свою жену во лжи, чтобы защитить себя.
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Мужчина, работавший поваром и посудомойщиком в одном из ресторанов Нью-Гэмпшира, во время своей смены оставлял части тела дочери в морозильной камере рядом с едой
«Он регулярно приносил это с собой на работу и хранил в морозильной камере <...> Люди видели, как он приносил это туда и обратно. Они и представить себе не могли, что было в том пакете», — сказал прокурор Кристофер Ноулз.Адам прятал тело своей дочери в самых разных местах: в багажнике машины друга, холодильнике в доме своей тещи, морозильной камере и даже в вентиляционном отверстии на потолке в приюте для бездомных.
Cейчас Монтгомери отбывает более чем 30-летний тюремный срок по обвинению в хранении оружия. В 2022 году он не признал себя виновным в убийстве своей дочери, надругательстве над трупом, нападении и подтасовке показаний свидетелей, и обвинил свою жену во лжи, чтобы защитить себя.
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Артем Путинцев