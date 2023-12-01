В «Аэрофлоте» рассказали подробности об экстренной посадке в Южно-Сахалинске

Фото: iStock/Bogdan Khmelnytskyi
Падения давления на одном из шести колёс стойки шасси стало причиной экстренной посадки самолёта в Южно-Сахалинске, об этом сообщили в пресс-службе компании «Аэрофлот».
Напомним, об аварийной посадке летевшего из Москвы Boing-737 сообщили в ГУМЧС по региону. Тогда стало известно, что самолёт экстренно сел в аэропорту Южно-Сахалинска в 09:34 (01:34 по московскому времени). При этом, отмечалось, что никто из находившихся на борту не пострадал.
В «Аэрофлоте» отметили, что экипаж воздушного судна совершил аварийную посадку с соблюдением всех необходимых правил.
Читайте также:
На Сахалине совершил аварийную посадку летевший из Москвы самолёт «Аэрофлота»
Shot: Лайнер совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске из-за спущенного шасси
ФАС вынесла предупреждение «Победе» из-за платы за корректировку ФИО в билете
«Сработала индикация о падении давления на одном из шести колёс стойки шасси. В соответствии с правилами выполнения полетов экипаж выполнил все необходимые в данном случае процедуры, в том числе оповестили наземные службы аэропорта», - прокомментировали ситуацию в пресс-службе авиакомпании.
Читайте также:
На Сахалине совершил аварийную посадку летевший из Москвы самолёт «Аэрофлота»
Shot: Лайнер совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске из-за спущенного шасси
ФАС вынесла предупреждение «Победе» из-за платы за корректировку ФИО в билете
Евгения Парфентьева