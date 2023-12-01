На Сахалине совершил аварийную посадку летевший из Москвы самолёт «Аэрофлота»

Фото: iStock/Alexey Kartsev
Летевший из Москвы самолет «Аэрофлота» совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ГУМЧС по региону.
«Утром 1 декабря поступила информация, что в аэропорту города Южно-Сахалинска готовится совершить аварийную посадку Boing-737 авиакомпании «Аэрофлот», вылетевший из Москвы», — проинформировали в ведомстве.
Уточняется, что воздушное судно совершило посадку в аэропорту Южно-Сахалинска в 9:34 (1:34 мск), никто не пострадал.
Читайте также:
В Сети появилось видео возвращения восьмилетней девочки, пропавшей под Калугой
В Ростове-на-Дону на подъездах к горящему рынку перекрыли четыре улицы
В Петербурге арестовали начальника следствия МВД, обвиняемого во взятке
Диана Аванесян