В Афганистане разбился индийский пассажирский самолет

Фото: iStock/Bogdan Khmelnytskyi
Пассажирский самолет индийской авиакомпании, который летел в Москву, разбился в горах афганской провинции Бадахшан. Об этом сообщает агентство Aamaj News.
Отмечается, что на борту самолета находились шесть человек, среди которых были четыре члена экипажа и два пассажира. В Росавиации отметили, что воздушное судно Falcon 10 было зарегистрировано в госреестре гражданских воздушных судов РФ.
Сообщается, что самолет отклонился от заданного курса. На место крушения направлена группа специалистов для расследования крушения борта. Уточняется, что перед крушением пилот самолета заявлял об имеющихся технических проблемах.
Ранее сообщалось, чтолегкомоторный самолёт разбился в Лыткарине, пострадали два человека, погибших нет.
Читайте также:
Власти взяли на контроль происшествие с крушением самолета
Под Томском разбился самолёт: названы возможные причины
В Лыткарине разбился легкомоторный самолёт
Сообщается, что самолет отклонился от заданного курса. На место крушения направлена группа специалистов для расследования крушения борта. Уточняется, что перед крушением пилот самолета заявлял об имеющихся технических проблемах.
Читайте также:
Власти взяли на контроль происшествие с крушением самолета
Под Томском разбился самолёт: названы возможные причины
В Лыткарине разбился легкомоторный самолёт
Екатерина Коршунова