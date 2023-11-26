В Алтайском крае произошло огненное ДТП с грузовиком и «Газелью»

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В районе села Шубенка Алтайского края на трассе Р-256 «Чуйский тракт» случилось смертельное ДТП.
«Газель Next» столкнулась с грузовиком и легковой Skoda, пишет РЕН ТВ, ссылаясь на пресс-службу регионального ГУ МВД России.
После удара грузовик съехал в кювет и загорелся, а «Газель» въехала в легковушку.
45-детний водитель «Газели» скончался на месте. Водитель грузовика сгорел. Два человека, которые находились в Skoda не пострадали.
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«Мужчина, управляя автомобилем «Газель Next», выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с грузовым автомобилем», - сообщили в ведомстве.
45-детний водитель «Газели» скончался на месте. Водитель грузовика сгорел. Два человека, которые находились в Skoda не пострадали.
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Мария Фирсова