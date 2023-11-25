Под Саратовом фура врезалась в бензовоз, есть погибшие

Фото: iStock/Anton Novikov
Три автомобиля - фура, бензовоз и легковушка- столкнулись на трассе в Саратовской области.
В региональном управлении ГИБДД сообщили, что два человека погибли, ещё двое пострадали.
Авария случилась примерно в 9 часов 40 минут (8.40 по мск) в Советском районе рядом с поселком Пушкино.
В ДТП столкнулись бензовоз, грузовик Isuzu и Volkswagen Polo. Водители бензовоза и грузовика погибли.
Два человека из Volkswagen госпитализированы.
Сегодня сообщалось о том, что на автодороге «Малоярославец-Боровск» случилась авария с участием автобуса, который перевозил детей. Водитель автомобиля Renault Logan врезался в автобус Фоксбас, который ехал из Калуги в Боровский район.
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Авария случилась примерно в 9 часов 40 минут (8.40 по мск) в Советском районе рядом с поселком Пушкино.
Два человека из Volkswagen госпитализированы.
Сегодня сообщалось о том, что на автодороге «Малоярославец-Боровск» случилась авария с участием автобуса, который перевозил детей. Водитель автомобиля Renault Logan врезался в автобус Фоксбас, который ехал из Калуги в Боровский район.
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Мария Фирсова