В Алтайском крае спасатели эвакуировали девять человек из затонувшего автобуса

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Ночью в Волчихинском районе Алтайского края с трассы в кювет съехал междугородний автобус, следовавший по маршруту Барнаул - Ключи, и начал тонуть. Из салона эвакуировали девять человек, включая двоих детей.
В связи с резким потеплением, в реках начал существенно подниматься уровень воды. Также происходит обильное таяние снегов, что приводит к паводкам. В регионе перекрыто несколько размытых автомобильных дорог, подтоплено 254 придомовых территории в сельской местности. Сотрудники МЧС ведут работы по устранению последствий паводков.
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